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Богдан Рубан розповів про зйомки 2-го сезону серіалу «Слід»

22.01.2021

Уже цієї весни на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону детективного серіалу «Слід». Це адаптація відомого ізраїльського формату компанії TeleAlliance Israel. Виконавець однієї з головних ролей серіалу — програміста Станіслава Шугаєва — Богдан Рубан розповів, як проходили зйомки другого сезону детективного проєкту. Детальніше читайте в матеріалі.

cлід

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Богдане, розкажіть, як проходили зйомки другого сезону?

Із насолодою! Тому що зараз кожна ланка нашої команди працює безперебійно і злагоджено. Кожен із нас чітко знає своє завдання. Разом ми створюємо продукт високого рівня! Але кіновиробництво — процес непередбачуваний і непростий. Тому бувають і 16-годинні робочі зміни, за час яких у Шугаєва виростає щетина на обличчі! (Сміється. — Прим. ред.)

Чи були якісь труднощі під час зйомок? Можливо, курйози?

Складно було тільки в перші дні зйомок 2-го сезону. Тому що дуже сильно хотілося обійматися з усіма ріднульками, за якими я так скучив.

Чи відбулася трансформація героя?

Концепція проєкту така, що в кожній серії глядач хоче бачити своїх рідних героїв, до яких звик протягом першого сезону. А оскільки  паралельно в мене проходять зйомки в інших проєктах, у яких доводиться приміряти різні образи й амплуа, то тут більше для мене як для актора стояло завдання не розгубити накопичене і повернутися до стану юного генія, містера Шугаєва, з усіма його приколами, жартами, страхами і любов’ю.

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