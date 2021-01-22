Уже цієї весни в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра другого сезону детективного серіалу «Слід» виробництва SPACE Production. Це українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. У кожній серії співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом неперевершеної Ольги Косач продовжать розслідувати найрезонансніші злочини.

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У березні в прем’єрних епізодах багатосерійного детективного проєкту з’являться три нові герої. До співробітників ОСА (Особливої Слідчої Агенції) приєднаються слідчі Анатолій Дмитренко та Олег Вільнер, а також нейробіолог і експерт-криміналіст Андрій Броменко.

У нових серіях команда Ольги Косач продовжить розплутувати найскладніші та найрезонансніші злочини за допомогою суперсучасного обладнання. У лабораторії ОСА Стасик і Альбіна вразять унікальними експериментами навіть досвідчених колег. А старший слідчий Гайворон потайки від команди вирішить провести власне розслідування зникнення сестри друга і потрапить у руки шахрайської мережі.

Зйомки серіалу проходять у спеціально збудованому офісі ОСА (павільйон з абсолютно унікальними для України декораціями та реальним високотехнологічним лабораторним обладнанням) і на «натурі». Наприклад, одну з серій знімали в діючій колонії суворого режиму в місті Буча, де команда за сценарієм влаштувала пожежу.

У головних ролях: Тетяна Кравченко, Антоніна Хижняк, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар, Ілля Пономаренко, Олег Венгер.

Дивіться з березня у будні (понеділок―четвер).

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