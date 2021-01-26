На съемках сериала «Слід» сложилась пара

Детективный сериал «Слід» не только захватывает зрителей сногсшибательными сюжетами и непревзойденной игрой актеров, но и соединяет сердца! Исполнители главных ролей Антонина Хижняк и Александр Боднар стали парой! Эксклюзивно для STB.UA актеры рассказали о том, как начались их отношения, а также о планах на будущее. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Богдан Рубан рассказал о съемках сериала «Слід»

Антонина, вы с Александром вместе. Расскажите, чем он вас зацепил? Или это была любовь с первого взгляда?

Тоня: Честно говоря, после развода я вообще не планировала никаких отношений. Мне казалось, что у меня на это нет ресурса. Я хотела разобраться в себе, восстановиться и психологически, и морально. Но как-то жизнь немного по-другому распорядилась.

Скажу честно, у меня не было какой-то искры. Когда я впервые увидела Сашу, ничего у меня не екнуло в душе. Однако он меня зацепил своим отношением к жизни, своей искренностью, добротой и, конечно, чувством юмора. Мы познакомились на съемках сериала. Я очень волновалась, когда шла работать с ним в пару, ведь Саша — мой основной партнер, с которым я должна была проводить вместе много времени: и в кадре, и вне его. Для меня было очень важно найти общий язык, потому что если бы мы не сошлись характерами, нам было бы сложно работать вместе. Однако Саша сразу начал шутить. И это меня зацепило. Позже, во время общения, я поняла, что у нас очень много общего: это и взгляды на жизнь, какие-то одинаковые события, мы учились в одном университете, жили в одном общежитии, у нас много общих знакомых… Но я долго присматривалась к нему. А вот когда Саша рассказал мне о том, что он является донором крови (а у Саши редкая группа ― четвертая отрицательная), я была просто поражена. Для меня это оказалось очень важным. Я даже не ожидала от себя такого. А еще, знаете, Саша мне постоянно рассказывает о тех вещах, которые я сама хотела бы воплотить в жизнь, но у меня никогда на это не хватает времени, а вот он может! И это меня зацепило.

К тому же мы работаем в одной сфере. Он меня понимает. Мне не надо объяснять Саше, почему у меня именно такой график, почему я делаю именно так. Мы на одной волне.

Саша: Да, сначала это были только рабочие отношения. Мы долго присматривались друг к другу. Я знал, что Тоня — звезда сериала «Поймать Кайдаша», который я, кстати, не смотрел (смеется. — Прим. ред.). Когда мы познакомились, первое, на что я обратил внимание, — это ее прекрасное чувство юмора. Для меня это очень важно. А вот отношения начались чуть позже, как-то так получилось само собой. Мы практически круглосуточно были вместе, много общались. Помню, как однажды после работы пошли на пляж и проговорили практически до утра. Тоня — шебутная, веселая, энергичная и очень сильная! И вот тот момент с переломом как раз показал, насколько она сильна. Даже несмотря на боль, Тоня никогда не жаловалась и всегда работала. Раньше она никогда не позволяла себе помогать. Всегда говорила: «Я могу сама». Сейчас, правда, я уже ей говорю: «Да все, садись, я сам сделаю».

Тоня, ты познакомила Сашу со своим сыном. Сложно было решиться на такой важный шаг?

Тоня: Для меня как для мамы этот момент был очень волнительным, ведь я не буду знакомить сына с первым встречным. Я переживала, правда. Я хотела, чтобы Саша и Максим нашли общий язык. Но, слава Богу, мой сын еще маленький и к нему можно подобрать ключик. Одним словом, Саша справился с этой задачей.

Александр, расскажите, сложно было наладить контакт? Волновались?

Саша: Я считаю, что три года (именно столько лет сыну Антонины. — Прим. ред.) — прекрасный возраст. Конечно, я волновался, но мы нашли общий язык. Мы часто вместе играем. Иногда даже Максим спрашивает обо мне. Однако сейчас мы еще знакомимся.

Какие у вас планы на будущее?

Саша: Пока мы просто наслаждаемся друг другом. Мы не прячемся ни от кого. А относительно планов… Сейчас мы хотим просто проводить как можно больше времени вместе, а еще планируем совместный отпуск.

Читайте нас также в Viber и Telegram.