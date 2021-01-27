Альбіна Перерва розповіла, як проходять зйомки серіалу «Слід»

Уже цієї весни на телеканалі СТБ вийдуть прем’єрні серії детективного серіалу «Слід», де співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції за допомогою наднових технологій продовжать розкривати найрезонансніші злочини. Виконавиця однієї з головних ролей — біолога Альбіни Панчук — Альбіна Перерва розповіла про те, як проходять зйомки серіалу. Докладніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: На зйомках серіалу «Слід» склалася пара

Альбіно, розкажіть детальніше, як проходять зйомки серіалу?

Зараз ми активно ввійшли в знімальний процес. Так сталося, що, на жаль, виконавиця головної ролі — Ольги Косач — Тетяна Кравченко захворіла на коронавірус, і ми всі чекали, поки вона повністю видужає. Та, слава Богу, все вже добре. Так що ми активно розкриваємо справи.

Чи були якісь труднощі під час зйомок? Можливо, курйози?

Що було найскладнішим? Напевно, це дуже щільний графік. Зараз у мене практично щоденні 12-годинні зміни. У нас практично немає часу на нормальний сон. До того ж потрібно запам’ятати дуже багато тексту.

А що стосується курйозів, то ось нещодавно в одній із серій у нас мала бути сцена з собакою. І я чекала лабрадора. Яким же було моє здивування, коли в кадрі з’явився собака породи алабай! А він же просто величезний! І в мене за сюжетом аж три сцени з ним у лабораторії. Я дуже хвилювалася. Слава Богу, все обійшлося! Я швидко знайшла спільну мову з собакою. Але було дуже страшно. Так що грати з акторами на майданчику — круто, але з 60-кілограмовим собакою — ще крутіше!

Більше на тему: Богдан Рубан розповів про зйомки серіалу «Слід»

Чи відбулася трансформація вашої героїні?

Так, трансформація відбулася. Альбіна Панчук стала більш універсальною співробітницею. До лабораторних досліджень додалися виїзні затримання. Ну, я не буду розкривати всіх секретів, самі побачите. До того ж Альбіна продовжує вчитися у Станіслава Шугаєва, так що в нових серіях вона зможе здивувати глядача. Словом, як сказала Ольга Косач: «Одного дня Альбіна дослужиться до полковника».

Стало відомо, що в нових серіях Альбіна зі Стасом будуть дивувати колег своїми експериментами. Якими?

Так, Альбіна Панчук разом зі Станіславом Шугаєвим будуть дивувати глядачів експериментами. І їх буде дуже багато. Це і мінівибухи, і досліди з хімічними матеріалами. Буде дуже яскраво! Прямо невеликий екшн. До речі, хочу подякувати співробітникам із художнього департаменту, які це все пропрацьовують і потім нам розповідають та показують. У нових серіях на глядачів чекає багато потрясних штук!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.