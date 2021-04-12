Борис Георгієвський розповів про зйомки серіалу «Слід»

До прем’єри нових серій детективного серіалу «Слід» залишилося не так багато часу. Виконавець однієї з головних ролей — підполковника Віктора Шаблія — ​​Борис Георгієвський ексклюзивно для STB.UA розповів про те, які складнощі виникали під час зйомок. Подробиці читайте в матеріалі.

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Розкажіть детальніше про зйомки нових серій.

Зйомки йдуть повним ходом. Ми почали роботу над новими серіями 11 грудня, якраз коли в Києві була та страшна ожеледь. У таких умовах було трохи складно, але ми впоралися, адже за минулий рік добре налагодили робочий процес.

Розкажіть про свого персонажа — Віктора Шаблія.

Підполковник Шаблій — це старий мент радянської школи. Він трохи консервативний. Але при цьому в нього є свій моральний і професійний кодекс. Можливо, він здається трохи зашореним, бо дещо обмежений статутом. Але він — міцний професіонал із великим досвідом і, головне, з баченням, що таке добре, а що таке погано.

Як готувалися до ролі Віктора Шаблія?

Ви знаєте, Віктор Шаблій близький мені за внутрішнім відчуттям, тому мені, як мінімум, нічого не доводилося в собі ламати. Звичайно, в його поведінці є моменти, з якими я не згоден, але багато що мені зрозуміло.

Тобто ми можемо говорити про те, що у Бориса Георгієвського і Віктора Шаблія дуже багато спільного?

Не надто багато, але є. Єдине, з чим я не завжди погоджуюся, так це з упертістю Віктора Шаблія. Я більш компромісний.

Ви — актор з багаторічним досвідом. Чи допомагали ви під час зйомок своїм молодим колегам? Може, давали поради…

Безумовно, я можу щось підказати, але роблю це лише тоді, коли мене питають. Тому що багато акторів дуже болісно до цього ставляться. Не мої колеги по серіалу, а в принципі артисти.

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В ефірі телеканалу СТБ вийшло вже 72 прем’єрні серії. Ви дивитеся серіал? Вам подобається те, що ви бачите?

Я дивлюся, але зрідка. На жаль, через щільний графік у мене не завжди виходить. Чесно кажучи, я з побоюванням дивлюся фільми зі своєю участю, бо, як правило, завжди засмучуюсь.

Чому?

Розумієте, кіно — це така штука… У театрі, наприклад, сьогодні ти зіграв так, а завтра переосмислив і змінив щось у своєму образі. А в кіно у тебе немає такої можливості, адже все вже змонтовано і змінити щось не вийде.

Віктор Шаблій на початку серіалу не дуже схвально відгукувався і ставився до Ольги Косач. Чи змінилося його ставлення в другому сезоні?

Так, змінилося. Звичайно ж, спочатку Шаблій зовсім не сприймав Ольгу Косач. По-перше, вона начальник-жінка. І для нього це вже протиприродно. До того ж у них абсолютно різні школи і різний підхід до вирішення проблем. І моєму героєві було складно змінити свою думку. Але з часом, бачачи професіоналізм Ольги Косач, він змінив своє ставлення до неї.

Тобто загалом трансформація героя відбулася?

Звичайно! По-перше, змінилося ставлення до Косач. А по-друге, на самому початку Віктора Шаблія дратували всі і все. Він вважав своїх колег непрофесіоналами і вискочнями. Але потихеньку, дивлячись на те, як працює команда, він став більш м’яким, терпимішим, він навчився слухати ще когось окрім себе. А це дуже важливо.

Актори серіалу кажуть, що на майданчику панує повна гармонія. Ви дуже багато часу проводите разом, співаєте пісні. Як вам працювати в такій команді?

Ви знаєте, робота у нас важка — 12-годинні робочі зміни, і якби не наша внутрішня самопідтримка, іронія та самоіронія, було би складно. Уміння посміятися над собою завжди допомагає і зближує. Жартом ми намагаємося одне одного якось заводити, адже якщо в грі не буде легкості, то глядач відразу це помітить.

Ви зіграли багато ролей і в кіно, і в театрі, вели авторську передачу на радіо, озвучували серіали… Але що ближче саме вам?

Це може дивно прозвучати, але театр і кіно — два абсолютно різних види мистецтва. І кожен цікавий по-своєму. І дуже добре, коли вони сусідять. Мені подобається, коли в моєму житті театр, кіно, дубляж чергуються. Тоді це не може набриднути.

Як вам вдається перевтілюватися і однаково добре виконувати ролі кардинально різних характерів? Чи є якийсь секрет?

Звичайно, для актора дуже важлива техніка. І дуже багато чого можна навчитися. І з роками ти просто напрацьовуєш її. Хоча це не найголовніше для артиста.

А що найголовніше для артиста?

Ви знаєте, є категорія акторів, які можуть просто мовчки сидіти на сцені і пити чай, але за ними цікаво спостерігати. У таких артистів щось є. Їм є що сказати. І це дуже важливо ― бути цікавим у будь-якому своєму прояві. Артистові необхідно це мати.

Що можете порадити тим, хто тільки мріє стати актором?

Цю професію потрібно любити і їй не можна зраджувати, бо вона не прощає неуваги і нелюбові до себе. Цій професії потрібно віддатися повністю. І тоді, можливо, вона відповість взаємністю. Але не факт. Та якщо відповість, це буде чудово.

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