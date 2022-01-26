Сломанный нос и сгоревший отель: интересные факты из жизни актеров сериала «Слід»

31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Мы уже писали об актерах, которые исполнили главные роли в проекте, а сегодня предлагаем ознакомиться с интересными фактами о них. Кто из актеров защитил кандидатскую диссертацию, а кому во время выступления сломали нос? Подробнее читайте в материале.

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Татьяна Кравченко

В детстве Татьяне из-за частых переездов родителей пришлось сменить около десятка школ. Дольше всего — целый год — будущая актриса проучилась в Кишиневе. Школу она закончила экстерном. В ее аттестате были практически одни пятерки.

В 2015 году Татьяна Кравченко защитила диссертацию и получила степень кандидата наук по искусствоведению, а в 2019 году ей присвоили ученое звание доцента. Кроме актрисы работала диктором и телеведущей.

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Елена Вознесенская

Елена Вознесенская также защитила кандидатскую диссертацию, только в отрасли юриспруденции. Прежде чем попасть на телевидение, будущая актриса преподавала в университете.

Она училась в Харьковском университете внутренних дел на Специальном факультете, где готовили сотрудников Интерпола, поэтому у нее есть навыки в работе правоохранителей.

Елена проявила незаурядные способности к изучению иностранных языков. Она выучила итальянский за несколько недель.

«Так получилось, что когда я была в Италии, по непонятным причинам к нам не приехал переводчик. И я, вооружившись разговорником, сама понемногу начала говорить. Так за три недели уже могла спокойно изъясняться на уровне выживания».

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Алексей Суровцев

Когда Алексею Суровцеву было 6 лет, мама отвела его в бассейн, поскольку он страдал астмой. В этом спорте Алексей добился небывалых высот: был в сборной Украины по плаванию.

В юности Алексей занимался бодибилдингом и принимал участие в чемпионатах, где занимал призовые места. Также Мистер Страйк выиграл несколько чемпионатов по стриптизу в Украине.

«Однажды во время танцевального номера мне случайно сломали нос. Однако так просто сдаваться я не собирался, поэтому быстро забежал в гримерку, выпил рюмку водки (это при том, что я не пью этот напиток), сам вправил себе кость и пошел на сцену, чтобы дотанцевать. После выступления я поехал в больницу».

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Антонина Хижняк

Антонина в детстве была очень самостоятельным ребенком с бешенной самоорганизацией.

«Когда я училась в школе, то сама записала себя на различные дополнительные занятия. У меня не было ни единого свободного дня! Однажды, когда я училась в 9-м классе, из-за этого так расстроилась, что просто разрыдалась. Потом, правда, решила, что стоит дать себе отдых, поэтому у меня был аж один выходной в неделю», ― вспоминает актриса.

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Альбина Перерва

Альбина закончила музыкальную школу по классу «Скрипка». Сама она хотела играть на фортепиано, но, когда пришла последней на первое пробное занятие, оказалось, что все инструменты уже заняты другими ребятами. Альбине предложили скрипку.

Однажды Альбина чуть не утонула. В студенческие годы с актрисой произошла очень неприятная история:

«Когда я была студенткой, мы с друзьями приехали на отдых в Очаков. Нам так понравилось отдыхать, что через неделю мы не захотели уезжать. Поэтому мы устроились в кафе официантами и так прожили еще неделю. А в последний день всей честной компанией решили прокатиться на катере. И когда мы отплыли достаточно далеко от берега, резко началась буря. Было так страшно ― гром, молния. В катере из-за шторма было полно воды. И хотя на нас были надеты спасательные жилеты, я, честно, думала, что мы все умрем. Было очень страшно! Но, слава Богу, все обошлось», — вспоминает актриса.

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Богдан Рубан

С самого детства Богдан занимался спортивно-бальными танцами. Однажды тогда еще 15-летний парень поехал на очередные соревнования в Мукачево. И эту поездку актер вспоминает по сей день.

«Нас поселили в отель, после чего предложили поехать на гору. Когда мы возвращались, то увидели, что что-то горит в центре города. Мы очень долго не могли подъехать к своему отелю, потому что все дороги в центр были перекрыты. Но когда приехали, увидели, что горит наш отель. А вместе с ним — и все наши вещи, костюмы, которые мы взяли с собой на выступление…Тогда мы всю ночь просидели в автобусе. Голодные, холодные, без вещей. Это было феерично».

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Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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