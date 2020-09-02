Уже 11 сентября на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера детективного сериала «Слід», где сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать самые резонансные преступления. Тем временем мы продолжаем рассказывать об актерах, которые исполняют главные роли в проекте. Читайте в нашем материале информацию об Альбине Перерве, которая сыграла биолога и эксперта-криминалиста Альбину Панчук.
Альбина Перерва родилась на Сумщине. С малых лет увлекалась творчеством, закончила музыкальную школу по классу «Скрипка». С самого детства точно знала, что хочет стать актрисой.
«Когда я была маленькая, мне было жутко интересно узнать, как это ― работать на телевидении. Тогда я не понимала, как такие большие люди помещаются в такой маленький телевизор», — вспоминает девушка.
Как признается Альбина, не последнюю роль в ее желании стать актрисой сыграла бабушка, которая после войны организовала свою труппу из 8 человек и ставила небольшие спектакли.
Но родители Альбины были против того, чтобы их дочь поступала в театральный. Они хотели, чтобы она получила более «серьезную» профессию. Поэтому после школы девушка поступила в Киевский авиационный институт на специальность «Экобиотехнологии».
Однако мечты об актерской карьере никогда не покидали Альбину. Поэтому, будучи студенткой, она начала потихоньку вливаться в актерскую тусовку: принимала участие в КВН, ходила на спектакли и брала уроки актерского мастерства у частных преподавателей, посещала кастинги, чтобы получить хоть эпизодические роли. Вскоре устроилась актером-аниматором в компанию PZTV. Но спустя некоторое время перешла на должность костюмера в этой же фирме.