Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід», де співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції розслідуватимуть найрезонансніші злочини. Тим часом ми продовжуємо розповідати про акторів, які виконують головні ролі в проєкті. Читайте в нашому матеріалі інформацію про Альбіну Перерву, яка зіграла біолога, експерта-криміналіста Альбіну Панчук.

Альбіна Перерва народилася на Сумщині. З дитинства захоплювалася творчістю, закінчила музичну школу за класом «Скрипка». Вона завжди знала, що хоче стати актрисою.

Як зізнається Альбіна, не останню роль у її бажанні стати актрисою зіграла бабуся, яка після війни організувала свою трупу з 8 осіб і ставила невеликі вистави.

Однак батьки Альбіни були проти того, щоб їхня дочка вступала до театрального. Вони хотіли, щоб вона здобула більш «серйозну» професію. Тому після школи дівчина вступила до Київського авіаційного інституту на спеціальність «Екобіотехнології».

Проте Альбіна ніколи не полишала мрій про акторську кар’єру. Тому, бувши студенткою, вона почала потихеньку вливатися в акторську тусовку: грала в КВК, відвідувала вистави, брала уроки акторської майстерності у приватних викладачів та ходила на кастинги, щоб отримати хоч епізодичні ролі. Незабаром влаштувалася акторкою-аніматором у компанію PZTV. Але через деякий час перейшла на посаду костюмера в цій же фірмі.

Після університету Альбіна зробила свій сольний проєкт «АЛЬБІНА НЕРІАННА». Дівчина записала свій альбом, зняла два кліпи і навіть встигла організувати гастролі.

Зірковий час для неї настав, коли потрапила на «Новий канал». Їй вдалося успішно пройти кастинг на роль у молодіжному серіаліті «Київ вдень ​та вночі». Альбіна Перерва швидко завоювала любов публіки.

На проби в детективний серіал «Слід» Альбіну запросив кастинг-директор, і буквально відразу її затвердили на роль біолога, експерта-криміналіста Альбіни Панчук.

Фільмографія:

2013 рік — «Хорор»

2015—2018 роки — «Київ вдень та вночі»

2019 рік — серіал «Толя»

2020 рік — «Слід»

