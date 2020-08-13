Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера многосерийного детективного сериала «Слід». Это украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Читайте в нашем материале биографию Богдана Рубана, который исполнил роль хакера, биолога и руководителя аналитического отдела ― Станислава Шугаева.
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Богдан Рубан родился в Запорожье. С самого детства занимался спортивно-бальными танцами. В этой сфере достиг больших успехов: получил звание мастера спорта, а также работал в балете «Freedom» под руководством Елены Коляденко.
«Работать с таким профессионалом, как Елена Коляденко, — большая удача. Я очень рад, что стал частью ее команды. Но мне всегда хотелось чего-то большего. Я хотел быть в центре внимания. Наверное, именно поэтому решил посвятить свою жизнь кино. Хотя выбор был сложным, ведь танцы занимают огромную часть моей жизни», — признается молодой актер.
Богдан Рубан окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им.И. Карпенко-Карого, мастерская народного артиста Украины Богдана Бенюка. Парень обладает большим талантом. Именно поэтому еще в студенческие годы параллельно с учебой работал в театре танцев «BallDance Theater» и в театре мюзиклов «Comme il faut».
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Актерскую карьеру Богдан начал в 2015 году с главной роли ― мажора Макса в фильме «Selfieparty». В уже в 2016 году он стал ведущим музыкальной программы TopDanceChart на телеканале Music Box UA.
Что касается личной жизни, то, как признается сам Богдан, из-за плотного графика работы времени на личную жизнь пока не хватает. Пока что все свободное время он посвящает самообразованию и увлечениям.
Фильмография:
2016 год — «Selfieparty»
2017 год — «Горничная»
2018 год — «Спецы»
2019 год — «Вільні гроші», «Тайные Двери», «Исчезающие следы», «Родственные связи-2», «Черговий лікар-6», «Ева сторис»
2020 год — «Слід».
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