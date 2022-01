31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Ми вже писали про акторів, які виконали головні ролі в проєкті, а сьогодні пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами про них. Хто з акторів захистив кандидатську дисертацію, а кому під час виступу зламали ніс? Детальніше читайте в матеріалі.

У дитинстві Тетяні через часті переїзди батьків довелося змінити з десяток шкіл. Найдовше — цілий рік — майбутня актриса провчилася в Кишиневі. Школу вона закінчила екстерном. У її атестаті були практично самі п’ятірки.

У 2015 році Тетяна Кравченко захистила дисертацію і здобула ступінь кандидата наук з мистецтвознавства, а в 2019 році їй присвоїли вчене звання доцента. Крім акторки працювала телеведучою і дикторкою.

Олена Вознесенська також захистила кандидатську дисертацію, тільки в галузі юриспруденції. Перш ніж потрапити на телебачення, майбутня акторка викладала в університеті.

Вона навчалася в Харківському університеті внутрішніх справ на Спеціальному факультеті, де готували співробітників Інтерполу, тому має навички в роботі правоохоронців.

Олена проявила неабиякі здібності до вивчення іноземних мов. Якось вона вивчила італійську за кілька тижнів.

Коли Олексію Суровцеву було 6 років, мама відвела його в басейн, оскільки він страждав на астму. У цьому спорті Олексій досягнув небувалих висот: був у збірній України з плавання.

В юності Олексій займався бодибілдингом і брав участь у чемпіонатах, де посідав призові місця. Також Містер Страйк виграв кілька чемпіонатів зі стриптизу в Україні.

Антоніна в дитинстві була дуже самостійною дівчинкою з шаленою самоорганізацією.

Альбіна закінчила музичну школу за класом «Скрипка». Сама вона хотіла грати на фортепіано, та коли прийшла останньою на перше пробне заняття, виявилося, що всі інструменти вже зайняті іншими дітьми. Альбіні запропонували скрипку.

Одного разу Альбіна мало не потонула. У студентські роки з актрисою сталася дуже неприємна історія:

Із самого дитинства Богдан займався спортивно-бальними танцями. Одного разу тоді ще 15-річний хлопець поїхав на чергові змагання в Мукачево. І цю поїздку актор згадує донині.

