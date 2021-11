З понеділка по четвер о 18:05 в ефірі телеканалу СТБ виходять нові прем’єрні серії детективного серіалу «Слід». Одну з головних ролей у проєкті — майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника Тараса Римаря — виконав Олексій Суровцев. Це перша роль молодого актора, який уже встиг підкорити країну своїми успіхами не тільки в спорті, а й у… стриптизі. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про життя Олексія Суровцева, а також дивіться кілька «гарячих» фото.

Олексій Суровцев родом із Дніпропетровська. Коли хлопцеві було 7 років, батьки віддали його на плавання, бо він з дитинства страждає на астму. У плаванні Олексій досяг неабияких результатів: став майстром спорту та увійшов до складу збірної України.

Після закінчення школи Олексій вступив до Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара на факультет фізичного виховання. Коли йому було 20 років, у нього з’явилася мрія: він захотів стати… стриптизером.

Паралельно з новим захопленням майбутній актор грав у рок-гурті, був ведучим на різних заходах, знімався у кліпах і навіть займався реставрацією м’яких меблів.

Йому вдалося досягти небувалих висот у стриптизі. Він виграв усі можливі конкурси в нашій країні.

Однак як стати актором, Олексій не знав. Йому допоміг випадок: Суровцева запросили взяти участь у кастингу на одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід».

