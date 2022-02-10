С понедельника по четверг в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Одну из главных ролей в проекте — майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Тараса Рымаря ― исполнил Алексей Суровцев. Это первая роль актера, который уже успел покорить страну своими успехами не только в спорте, но и в… стриптизе. Читайте в нашем материале подробную информацию об Алексее Суровцеве.

Больше по теме: Новые сотрудники и смертельная опасность: шеф-редактор сериала «Слід» Нина Пономарева заинтриговала подробностями новых серий

Алексей Суровцев родился в Днепропетровске (теперь ― Днепр) в 1982 году. Он страдал астмой, поэтому родители отдали его на плавание, после чего спорт стал неотъемлемой частью его жизни. Алексей ― мастер спорта по плаванию и был в составе сборной Украины.

После окончания школы Суровцев учился в ДНУ им. О. Гончара на факультете физического воспитания. Когда ему было 20 лет, у него появилась мечта ― стать стритизером.

«В юности я думал, что стриптизеры ― очень крутые парни. Но я хотел, чтобы сам танец был красивым, на высоком уровне. Моей целью было показать, что стриптиз может быть не пошлым. Поэтому я целенаправленно пошел заниматься танцами», — признается Алексей.

Параллельно с новым увлечением будущий актер играл в рок-группе, пробовал себя в роли тамады и снимался в клипах. А когда нужны были деньги — занимался реставрацией мягкой мебели.

Тем не менее, Алексею удалось добиться небывалых высот в стриптизе. Он выиграл все возможные конкурсы в нашей стране.

Больше по теме: Татьяна Кравченко: биография актрисы сериала «Слід»

«Когда я достиг высокого уровня в стриптизе, мне захотелось чего-нибудь большего. Я уже не получал удовольствия от выступлений в больших шоу (а в последние годы я выступал только в шоу высокого уровня), ― говорит Суровцев. ― Я хотел развиваться. Меня заинтересовало кино».

Но как стать актером, Алексей не знал. Ему помог случай: Суровцева пригласили принять участие в кастинге на одну из главных ролей в детективном сериале «Слід».

«Я тогда очень удивился, как так получилось, что меня пригласили на кастинг в такой крутой проект, да еще практически без актерского опыта! ― признается Алексей. ― Я на кастинге очень волновался, но меня утвердили. Моя первая роль. Так что сериал “Слід” — мой дебют».

Больше по теме: Борис Георгиевский: биография актера сериала «Слід»

Смотрите новые серии сериала «Слід» с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.