До премьеры детективного сериала «Слід» осталось совсем немного. Уже этой осенью зрители телеканала СТБ смогут с интересом наблюдать за тем, как сотрудники Особого Следственного Агентства начнут работу над раскрытием резонансных уголовных дел. А пока предлагаем ознакомиться с биографиями актеров, которые исполнят главные роли в детективном сериале. Читайте в нашем материале подробную информацию о Татьяне Кравченко ― исполнительнице роли главной героини, Ольги Косач.

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Татьяна Кравченко родилась 30 мая 1976 года в семье народного артиста Украинской ССР Александра Ивановича Кравченко и заслуженного работника культуры УССР Зои Борисовны Кравченко. Из-за частых переездов родителей Татьяне приходилось постоянно менять школы, оно это не помешало ей получить хорошее среднее образование: в табеле у будущей актрисы были практически одни пятерки.

Поскольку все детство прошло за кулисами, вопрос о выборе будущей профессии не стоял. Сразу после школы Татьяна поступила в Киевский государственный театральный институт им. И. Карпенко-Карого. Как признается сама актриса, к поступлению в ВУЗ ее очень серьезно готовил отец.

Свою первую роль Татьяна Кравченко сыграла в 4 года ― девочку со звоночком. А вот первую значимую роль актриса получила в 1991 году в фильме Владимира Савельева «Изгой». К слову, в этой картине она играла на одной площадке со своим отцом.

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Фильмография:

1991 — «Изгой»

1995 — «Остров любви»

2000 — «Чорна рада»

2002 — «Бабий яр»

2004 — «Любовь слепа», «Пепел Феникса»

2017 — «Артистка»

2020 — «Слід»

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