Главные актеры сериала «Слід»

Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера многосерийного детективного сериала «Слід». Это украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Читайте в нашем материале подробнее об актерах, которые исполнят главные роли в проекте.

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Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко родилась 30 мая 1976 года в семье народного артиста Украинской ССР Александра Ивановича Кравченко и заслуженного работника культуры УССР Зои Борисовны Кравченко. Все детство прошло за кулисами, поэтому вопрос о выборе будущей профессии не стоял. Сразу после школы Татьяна поступила в Киевский государственный театральный институт им. И. Карпенко-Карого. Свою первую роль получила в 4 года: сыграла девочку со звоночком. Первую значимую роль актриса получила в 1991 года в фильме Владимира Савельева «Изгой».

За свою актерскую карьеру сыграла много ролей. Как признается сама актриса, одна из ее любимых работ — роль в картине «Чорна рада».

Борис Георгиевский

Борис Георгиевский родился 20 марта 1968 года в Киеве. После окончания школы поступил в ПТУ, где получил специальность фрезеровщика третьего разряда, по которой даже поработал некоторое время. С 15-ти лет увлекся бардовской песней. В 1985 году познакомился с киевскими бардами, стал участником клуба «Костер». Любовь к песне не прошла зря: в 1989 году Борис поступил в Киевский театральный институт им. И. Карпенко-Карого, после окончания которого был принят в труппу Молодого театра.

С середины 1990-х начал озвучивать фильмы и сниматься в кино. А с 2000-х активно снимается в сериалах. Прекрасно справляется с разными ролями: от воров и хулиганов до правоохранителей и военных.

Алексей Суровцев

Алексей Суровцев больше 15 лет занимался плаванием, но с детства мечтал стать… стриптизером. После окончания школы поступил в Днепропетровский институт физкультуры. И только спустя некоторое время ему все же удалось попасть в сферу стриптиза. Сейчас он известен публике как mr.Strike.

Развиваться в сфере кино и театра Алексей решил не так уж давно, однако благодаря таланту и незаурядной внешности он уже зарекомендовал себя как профессионала с большой буквы.

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Елена Вознесенская

Елена Вознесенская родилась и выросла в Запорожье. С самого детства мечтала стать журналистом, но после проб на телевидении решила изменить мечту. Поэтому после школы поступила в Харьков в университет МВД, однако на последнем курсе перевелась на другую специальность и получила диплом юриста, журналиста и филолога. После переехала в Киев, где начала работать на телевидении в качестве ведущей утренних шоу и новостей. В кино попала абсолютно случайно, но когда сыграла свою первую роль, поняла, что больше не мыслит свою жизнь без него.

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка. С детства мечтала стать актрисой. Поэтому сразу после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году.

После учебы работала в Академическом театре кукол. Также дублирует на украинский язык фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения. В 2019 году приняла участие сразу в нескольких проектах: в фильме «Маменькин сынок», в сериале «Любовь с закрытыми глазами», также ей посчастливилось сыграть одну из главных ролей — Мотри — в сериале «Спіймати Кайдаша».

Богдан Рубан

Богдан Рубан родился в Запорожье. С самого детства занимался спортивно-бальными танцами. В этой области добился огромного успеха: танцевал в балете «Freedom» под руководством Елены Коляденко. После окончания школы поступил в Запорожский национальный университет на факультет актерского мастерства. После четвертого курса перевелся в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. За свою пока недолгую карьеру уже сыграл несколько значимых ролей. Одна из них — роль мажора в сериале «Вільні гроші». Также снимался в сериале «Пес-3».

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