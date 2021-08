Головні актори серіалу «Слід»

Цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід». Це українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Читайте в нашому матеріалі докладніше про акторів, які виконають головні ролі в проєкті.

Тетяна Кравченко народилася 30 травня 1976 року в сім’ї народного артиста Української РСР Олександра Івановича Кравченка і заслуженої працівниці культури УРСР Зої Борисівни Кравченко. Все дитинство Тетяни минуло за лаштунками, тому питання про вибір майбутньої професії не стояло. Відразу після школи вона вступила до Київського державного театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого. Свою першу роль отримала в 4 роки: зіграла дівчинку з дзвіночком. Першу значну роль актриса отримала в 1991 року у фільмі Володимира Савельєва «Ізгой».

За свою акторську кар’єру зіграла багато ролей. Як зізнається сама актриса, одна з її улюблених робіт — роль у стрічці «Чорна рада».

Борис Георгієвський народився 20 березня 1968 року в Києві. Після закінчення школи вступив до ПТУ, де отримав спеціальність фрезерувальника третього розряду, за якою навіть працював деякий час. Із 15-ти років захопився бардівською піснею. У 1985 році познайомився з київськими бардами, став учасником клубу «Костер». Любов до пісні не минуло даремно: в 1989 році Борис вступив до Київського театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого, після закінчення якого був прийнятий у трупу Молодого театру.

З середини 1990-х почав озвучувати фільми та зніматися в кіно. А з 2000-х активно знімається в серіалах. Чудово справляється з різними ролями: від злодіїв і хуліганів до правоохоронців і військових.

Олексій Суровцев більше 15 років займався плаванням, але з дитинства мріяв стати… стриптизером. Після закінчення школи вступив до Дніпропетровського інституту фізкультури. І тільки через деякий час все ж вдалося потрапити у сферу стриптизу. Зараз він відомий публіці як mr.Strike.

Розвиватися у сфері кіно і театру вирішив не так уже й давно, проте завдяки таланту і непересічній зовнішності вже зарекомендував себе як професіонал з великої літери.

Олена Вознесенська народилася і виросла в Запоріжжі. З самого дитинства мріяла стати журналісткою, але після проб на телебаченні вирішила змінити мрію. Тому після школи вступила до Харкова в університет МВС, однак на останньому курсі перевелася на іншу спеціальність і отримала диплом юриста, журналіста і філолога. Відтак переїхала до Києва, де почала працювати на телебаченні ведучою ранкових шоу і новин. У кіно потрапила випадково, проте, коли зіграла свою першу роль, зрозуміла, що більше не мислить свого життя без нього.

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка. З дитинства мріяла стати актрисою. Тому відразу після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила в 2012 році. Після навчання працювала в Академічному театрі ляльок. Також дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення. У 2019 році взяла участь відразу в кількох проєктах: у фільмі «Мамин синок», серіалі «Любов із заплющеними очима», а так їй пощастило зіграти одну з головних ролей — Мотрі — у серіалі «Спіймати Кайдаша».

Богдан Рубан народився в Запоріжжі. Майстер спорту з бальноспортивних танців. У цій сфері досяг великого успіху. Працював у балеті «Freedom» під керівництвом Олени Коляденко.

Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, майстерня народного артиста України Богдана Бенюка.

Почав акторську кар‘єру у 2015 році з головної ролі мажора Макса у фільмі «Selfieparty» режисера Любомиру Левицького. Одна з останніх головних ролей — роль самородка-фінансиста в серіалі «Вільні Грощі»

Олександр Боднар народився 21 липня 1991 року в місті Севастополь. Мрія стати артистом виникла ще в дитинстві. Після 9-го класу Олександр хотів вступити до театрального училища, однак батьки його не підтримали. Тому він вступив до технікуму і планував стати інженером. Через 4 роки навчання перевівся до Київського політеху. Але мрія стати актором нікуди не зникла, тому в 2011 році Олександр спробував вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Однак перша спроба зазнала невдачі. Все ж Олександр не відмовився від своєї мрії і в 2012 році став актором Київського театру-студії «Чорний квадрат». І тільки в 2014 році він, будучи магістром КПІ, вступив на акторський факультет в університет імені Карпенка-Карого. Перший досвід у кіно отримав у гумористичному серіалі «Віталька».

Альбіна Перерва народилася на Сумщині. З дитинства захоплювалася творчістю, закінчила музичну школу по класу «Скрипка». Завжди точно знала, що хоче стати актрисою. Але батьки Альбіни були проти того, щоб їхня дочка вступала до театрального. Тому після школи дівчина вступила до Київського авіаційного інституту на спеціальність «екобіотехнологій». Однак мрії про акторську кар’єру ніколи не покидали Альбіну. Вона почала потихеньку вливатися в акторську тусовку: брала участь у КВН, відвідувала кастинги. Після університету Альбіна зробила сольний проєкт «АЛЬБІНА НЕРІАННА». Дівчина записала свій альбом, зняла два кліпи і навіть встигла організувати гастролі. Зірковий час для неї настав, коли потрапила на «Новий канал». Їй вдалося успішно пройти кастинг на роль у молодіжному серіаліті «Київ днем ​​і вночі»

