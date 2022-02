З понеділка по четвер о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Одну з головних ролей у проєкті — майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника Тараса Римаря — виконав Олексій Суровцев. Це перша роль актора, який уже встиг підкорити країну своїми успіхами не тільки в спорті, а й у… стриптизі. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про Олексія Суровцева.

Більше на тему: Нові співробітники та смертельна небезпека: шеф-редакторка серіалу «Слід» Ніна Пономарьова зацікавила подробицями нових серій

Олексій Суровцев народився в Дніпропетровську (тепер ― Дніпро) в 1982 році. Він страждав на астму, тому батьки віддали його на плавання, після чого спорт став невід’ємною частиною його життя. Олексій став майстром спорту з плавання та увійшов до складу збірної України.

Після закінчення школи Суровцев навчався в ДНУ ім. О. Гончара на факультеті фізичного виховання. Коли йому було 20 років, у нього з’явилася мрія ― стати стриптизером.

Паралельно з новим захопленням майбутній актор грав у рок-гурті, пробував себе в ролі тамади і знімався в кліпах. А коли треба були гроші ― займався реставрацією м’яких меблів.

Все ж Олексію вдалося досягти небувалих висот у стриптизі. Він виграв усі можливі конкурси в нашій країні.

Більше на тему: Тетяна Кравченко: біографія актриси серіалу «Слід»

Проте як стати актором, Олексій не знав. Йому допоміг випадок: Суровцева запросили взяти участь у кастингу на одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід».

Більше на тему: Борис Георгієвський: біографія актора серіалу «Слід»

Дивіться нові серії серіалу «Слід» з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.