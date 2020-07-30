До прем’єри детективного серіалу «Слід» залишилося зовсім трохи. Уже цієї осені глядачі телеканалу СТБ зможуть з інтересом спостерігати за тим, як співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції розслідуватимуть резонансні кримінальні справи. А поки пропонуємо ознайомитися з біографіями акторів, які виконують головні ролі в детективному серіалі. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про Тетяну Кравченко — виконавицю ролі головної героїні, Ольги Косач.

Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

Тетяна Кравченко народилася 30 травня 1976 року в сім’ї народного артиста Української РСР Олександра Івановича Кравченка і заслуженої працівниці культури УРСР Зої Кравченко. Через часті переїзди батьків Тетяні доводилося постійно змінювати школи, однак це не завадило їй здобути хорошу середню освіту: у табелі в майбутньої акторки були практично самі п’ятірки.

Оскільки все дитинство минуло за лаштунками, питання про вибір майбутньої професії не стояло. Відразу після школи Тетяна вступила до Київського державного театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого. Як зізнається вона сама, до вступу у виш її дуже серйозно готував батько.

Свою першу роль Тетяна Кравченко зіграла в 4 роки ― дівчинку з дзвіночком. А ось першу значну роль актриса отримала в 1991 році у фільмі Володимира Савельєва «Ізгой». До слова, в цій картині вона грала на одному майданчику зі своїм батьком.

Більше на тему: «Слід»: головні персонажі серіалу

Фільмографія:

1991 — «Ізгой»

1995 — «Острів любові»

2000 — «Чорна рада»

2002 — «Бабин яр»

2004 — «Любов сліпа», «Попіл Фенікса»

2017 — «Артистка»

2020 — «Слід»

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.