С понедельника по четверг в 18:05 в эфире телеканала СТБ выходят новые премьерные серии детективного сериала «Слід». Одну из главных ролей в проекте — майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Тараса Рымаря ― исполнил Алексей Суровцев. Это первая роль молодого актера, который уже успел покорить страну своими успехами не только в спорте, но и в… стриптизе. Читайте в нашем материале подробную информацию из жизни Алексея Суровцева, а также смотрите несколько «горячих» фото.

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Алексей Суровцем родом из Днепропетровска. Когда ему было 7 лет, родители отдали его на плавание, потому что Алексей с детства страдает от астмы. В плавании будущий актер достиг хороших результатов: стал мастером спорта и вошел в состав сборной Украины.

После окончания школы Алексей поступил в Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара на факультет физического воспитания. Когда ему было 20 лет, у него появилась мечта: он захотел стать… стриптизером.

«В юности я думал, что стриптизеры — очень крутые ребята. Но я хотел, чтобы сам танец был красивым, на высоком уровне. Моя главная задача была показать, что стриптиз может быть не пошлым. Поэтому я целенаправленно пошел заниматься и учиться танцам», — признается Алексей.

Параллельно с новым увлечением будущий актер играл в рок-группе, вел различные мероприятия, снимался в клипах и даже занимался реставрацией мягкой мебели.

Алексею Суровцеву удалось достичь небывалых высот в стриптизе. Он выиграл всевозможные конкурсы в нашей стране.

«Когда я достиг высокого уровня в стриптизе, мне захотелось чего-то большего. Я уже не получал удовольствия от выступлений в крупных шоу (а в последние годы я выступал только в шоу высокого уровня), — говорит Алексей. — Я хотел развиваться. Меня заинтересовало кино».

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Однако как стать актером, он не знал. Здесь ему помог случай: Суровцева пригласили поучаствовать в кастинге на одну из главных ролей в детективном сериале «Слід».

«Я тогда сильно удивился, как так получилось, что меня пригласили на кастинг в такой крутой проект, да еще и практически без актерского опыта! — признается Алексей. — Я на кастинге очень волновался, но меня утвердили. Моя первая роль. Так что сериал «Слід» — мой дебют».

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