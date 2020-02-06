Уже відомі імена 16-ти півфіналістів Нацвідбору на Євробачення в 2020 році. Це не лише популярні, а й молоді артисти різних музичних жанрів. 8, 15 і 22 лютого в прямих ефірах Національного відбору серед них буде визначено переможця, який представлятиме Україну на Євробаченні в Роттердамі. А поки знайомимося з конкурсними піснями артистів.



Більше на тему: Визначено повний склад журі Нацвідбору на Євробачення-2020

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Гурт [О] – «Там, куди я йду»

Jerry Heil — «VEGAN»

Assol — «Save It»

TVORCHI – «Bonfire»

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

KRUTЬ — «99»

GIO – «Feeling so lost»

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.