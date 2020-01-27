Вже 6 березня на телеканалі СТБ стартує романтичне реаліті «Холостяк». Традиційно глядач проведе цілих три місяці в атмосфері кохання та пристрасті, спостерігаючи за стосунками головного героя і дівчат. А поки до прем’єри залишаються лічені тижні, редакція STB.UA довідалася, як же склалося особисте життя всіх ексхолостяків. Детальніше читайте в матеріалі.

Головний герой першого сезону проєкту «Холостяк» Максим Чмерковський одружився на професійній латиноамериканській танцівниці Петі Маргатройд, якій в 2015 році зробив пропозицію. Разом пара брала участь в танцювальному шоу, однак дружні стосунки швидко перерослиу справжні почуття. У 2017 році у подружжя народився син Шай. Нагадаємо, що 17 січня Максиму виповнилося 40 років, які він відсвяткував у Мексиці.

Головним героєм другого сезону став Френсіс Метью, нащадок царської династії Романових. Після участі в проєкті чоловік зі своєю обраницею прожили близько року. Однак коли Френсіс вирішив повернутися в Англію, двоє розійшлися. Чоловік досі неодружений, а ось чи є у нього дівчина — невідомо. Ексхолостяк вважає за краще не афішувати своє особисте життя. У соціальній мережі ділиться лише знімками з тренувань і полювання.

Андрій Іскорнєв — успішний пластичний хірург, який у фіналі 3-го сезону вибрав Анюту, а незабаром вирішив жити з Іриною Скориковою. Життєві шляхи пари розійшлися, а чоловік плідно взявся за роботу. Андрій досі неодружений, проте часто ділиться знімками з симпатичними дівчатами, тим самим підігріваючи інтерес публіки.

Костянтин Євтушенко одружився в 2014 році на олімпійській чемпіонці з семиборства Наталії Добринській. У серпні 2019 року пара стала багатодітними батьками — у них народилася третя дитина.

Головний герой 5 сезону проєкту «Холостяк» Сергій Мельник, як і раніше, грає у футбол. Зовсім недавно чоловік вийшов у світ з Мариною, яку вибрав у фінальному випуску. Незважаючи на те, що пара розійшлася, двоє залишилися в гарних стосунках. Особисте життя Сергій не афішує, проте точно відомо, що він неодружений. Нагадаємо, що багато хто приписував ексхолостяку роман з Анетті, коли в мережі з’явилися їхні чуттєві знімки.

У 6-му сезоні гарячий чоловік Іраклі Макацарія вибрав Альону Лесик. Через деякий час пара розійшлася, адже стосунки не витримали відстані. Іраклі Макацарія, як і раніше, неодружений. Тому всі свої зусилля вкладає в роботу. Ексхолостяк в 2019 році став тренером проєкту «Зважені та щасливі», а свою команду привів до перемоги. Також Іраклі зайнявся благодійністю і запустив свій бренд прикрас.

Дмитро Черкасов щасливий сім’янин. У лютому 2019 року чоловік став батьком. Довгоочікуваного сина йому народила дружина Олександра. Двоє познайомилися завдяки проєкту «Холостяк». Дівчина була таємною прихильницею і вирішила написати йому повідомлення. Незабаром пара зустрілася і зрозуміла, що вони половинки одного цілого. Уже восени пара одружилася. Двоє настільки зближені, що Дмитро був присутній на пологах дружини.

Співак Рожден Анусі став головним героєм 8 сезону реаліті «Холостяк». У фіналі чоловік вибрав Іванку, відмовивши Галі. Пара не склалася. Однак через деякий час під час конкурсу краси «Міс Україна-Всесвіт»-2018 Рожден на очах у всієї публіки запропонував Галі зробити вибір — отримати корону найкрасивішої дівчини України або вийти за нього заміж. Дівчина вибрала другий варіант, однак одруження так і не відбулося. Рожден аргументував це тим, що це конкурсне питання, а не пропозиція руки і серця. На цей момент співак неодружений. Весь свій час присвячує творчості і музиці.

«Вчора у мене запитали, чи готовий я до виховання дитини. Я відповів, що насамперед важлива жінка, з якою цього б захотілося…» — зізнався артист під час фотосесії в ролі батька.

Найкрасивіший фінал і продовження історії побачили глядачі 9-го сезону проєкту «Холостяк». Головний герой Нікіта Добринін у фінальному випуску вибрав Дашу. Після участі в реаліті пара почала жити разом. Через рік щасливих стосунків Нікіта зробив своїй коханій пропозицію. Під час тривалої відпустки на острові Балі ексхолостяк знайшов відповідний момент для сюрпризу, про що розповів в ексклюзивному інтерв’ю для редакції STB.UA. Пара пройшла довгий шлях від першої вечірки і до заручин.

А ось як складеться особисте життя головного героя 10-го сезону проєкту «Холостяк»? Не пропустіть головну романтичну прем’єру весни 6 березня!

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