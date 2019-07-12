Atlas Weekend — 2019: DETACH виступлять на фестивалі 12 липня

Учасники «Х-фактор»-7 на телеканалі СТБ і Нацвідбору на Євробачення -2017 гурт DETACH вже сьогодні, 12 липня, виступлять на одній з найпопулярніших музичних подій цього літа – Atlas Weekend — 2019! Подробиці — в матеріалі.
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Вже сьогодні, 12 липня, DETACH можна буде послухати на East Stage о 16:30. Соліст гурту не зміг стримати емоцій і поділився фото в соціальній мережі Instagram:
«На старт, внимание, марш! Сегодня стартовал Atlas Weekend. Наш день — пятница. И мы ждём его с нетерпением. А вы?»
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Нагадуємо, фестиваль
Atlas Weekend – 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, « Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.
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