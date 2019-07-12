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Atlas Weekend — 2019: DETACH виступлять на фестивалі 12 липня

12.07.2019

Учасники «Х-фактор»-7 на телеканалі СТБ і Нацвідбору на Євробачення-2017 гурт DETACH вже сьогодні, 12 липня, виступлять на одній з найпопулярніших музичних подій цього літа –  Atlas Weekend — 2019! Подробиці — в матеріалі. 

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Вже сьогодні, 12 липня, DETACH можна буде послухати на East Stage о 16:30. Соліст гурту не зміг стримати емоцій і поділився фото в соціальній мережі Instagram:

«На старт, внимание, марш! Сегодня стартовал Atlas Weekend. Наш день — пятница. И мы ждём его с нетерпением. А вы?»

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Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend  2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.

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