Atlas Weekend — 2019: DETACH выступят на фестивале 12 июля

Участники «Х-фактор»-7 на телеканале СТБ и Нацотбора на Евровидение-2017 группа DETACH уже сегодня, 12 июля, выступят на одном из самых популярных музыкальных событий этого лета – Atlas Weekend — 2019! Подробности — в материале.
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Уже сегодня, 12 июля, DETACH можно будет послушать на East Stage в 16:30. Солист группы не смог сдержать эмоций и поделился фото в социальной сети Instagram:
«На старт, внимание, марш! Сегодня стартовал Atlas Weekend. Наш день — пятница. И мы ждём его с нетерпением. А вы?»
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Напоминаем, фестиваль
Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, « Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss и многих других.
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