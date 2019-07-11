Atlas Weekend — 2019: Настя Каменских запомнит это выступление навсегда

Судья проекта «Х-фактор» Настя Каменских приняла участие в одном из самых популярных музыкальных событий этого лета – Atlas Weekend — 2019! Артистка поделилась с поклонниками видео выступления и поблагодарила за невероятную энергетику и любовь. Подробнее — в материале.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступит на фестивале 11 июля

В первый день юбилейного Atlas Weekend – 2019 собрались лучшие исполнители украинского шоу-бизнеса. Так, 9 июля, на дне, посвященному украинской музыке, выступила Настя Каменских. Артистка украсила вечер своим выступлением. Невероятно тепло певицу встретила аудитория подпевая каждой композиции!

«Позавчора ми танцювали та співали так, що навіть телеглядачі відчули всю нашу енергію та любов. Дуже дякую вам! Це був неймовірний вечір, який я назавжди збережу у своєму серці!», – расчувствовалась артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также, Настя поделилась видео выступления на главной сцене фестиваля. Поклонники не остались в стороне, засыпав девушку комплиментами:

«Самый красивый голос, самая красивая внешность, самая лучшая Настя, обожаю тебя и твои песни», «Вот так надо петь в живую», «Весь альбом бомба!! Прям каждая песня хит! Приятно и слушать и смотреть. Спасибо за вашу работу, она приносит кайф людям», — комментировали пользователи Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: программа фестиваля на все дни

Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss и многих других.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ