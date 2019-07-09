Atlas Weekend — 2019: Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступит на фестивале 11 июля

Один из звездных судей проекта «Х-фактор» на телеканале СТБ Дмитрий Шуров (Pianoбой) 11 июля выступит на фестивале Atlas Weekend — 2019! Подробности — в материале.

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В этом году Pianoбой взял небольшую концертную передышку в связи с подготовкой альбома и поиском новых музыкальных и эмоциональных красок. Планировалось также пропустить Atlas Weekend, так как Дмитрий Шуров выступал на фестивале каждый год. Но поклонники артиста устроили забастовку, делясь в Сети фотографиями купленных билетов на фестиваль в надежде увидеть выступление певца. Итогом стала программа PianoRAVE.

Угарный, неожиданный и самоироничный сэт из полностью переаранжированных песен известных лирических песен Шурова. Премьера состоится 11 июля на West Stage в 19.00. Одеваемся ядовито, собой берем психоделическое и шампанское настроение.

«Мне давно хотелось поиграть с двумя барабанщиками и задействовать жирные электронные электронные звуки в песнях. Но в наших турах по «сидячкам» и красивым драмтеатрам мне страшно делать настоящий разнос, потому что может упасть старинная люстра. Когда внезапно умер Кит Флинт, я понял, что больше ждать нельзя и решил создать PianoRAVE, который будет звучать только на фестивалях и в клубах. По сути, это отдельная группа, в которой участвуют Cryptopunk, Dee Shu и Flund Grishna. В наших планах выпуск альбома и всемирный тур по дискотекам» — рассказывает Дмитрий.

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Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss и многих других.

Источник фото: социальные сети артиста

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