Легендарное вокальное шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ отмечает 10-й день рождения! Все самые яркие артисты поздравляют популярный проект с праздником как за кулисами, так и за судейским столом. Впервые за всю историю шоу судьи Х могут уступить свое место в жюри кому-то из коллег по шоу-бизнесу. Поэтому практически каждый кастинг участников отбирает новая четверка судей. Так в кресло Х вернулся музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой).

«С одной стороны, я очень кайфую за этим столом, ведь рядом со мной — драйвовые, крутые и прекрасные люди, с которыми очень приятно проводить время. С другой стороны, я не могу сказать «да», когда не вижу в человеке х-фактор. Это иногда бывает достаточно больно, потому что у человека бывают разные обстоятельства. Но все же самая крутая фишка этого шоу в том, что иногда совершенно случайные в музыке люди включают внутри себя что-то невероятное и на сцене полностью меняются. И вместе с тем — меняют и свою жизнь. Я скучаю по новым лицам, знакомствам, по постоянным изменениям, и не скучаю по тем ситуациям, когда мне приходилось доводить людей до слез. Но это — часть проекта», — делится Дмитрий Шуров.

Напомним, что подопечный Pianoбой на «Х-фактор»-8 Миша Панчишин стал победителем шоу в 2017 году. Как и у всех приглашенных членов жюри, у Дмитрия Шурова есть уникальная возможность провести понравившегося участника в тренировочный лагерь, не учитывая вердикты коллег.

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