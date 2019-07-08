Легендарне вокальне шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ відзначає 10-й день народження! Всі найяскравіші артисти вітають популярний проєкт зі святом за лаштунками та за суддівським столом. Вперше за всю історію шоу судді Х можуть поступитися своїм місцем в журі комусь із колег по шоу-бізнесу. Тому практично кожен кастинг учасників відбирає нова четвірка суддів. Так в крісло Х повернувся музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

«З одного боку, я дуже кайфую за цим столом, адже поруч зі мною — драйвові, круті та прекрасні люди, з якими дуже приємно проводити час. З іншого боку, я не можу сказати «так», коли не бачу в людині х-фактор. Це іноді буває досить боляче, тому що у людини бувають різні обставини. Але все ж найкрутіша фішка цього шоу в тому, що іноді зовсім випадкові в музиці люди вмикають в собі щось неймовірне і на сцені повністю змінюються. І разом з тим — змінюють і своє життя. Я сумую за новими людьми, знайомствами, за постійними змінами, і не сумую за тими ситуаціями, коли мені доводилося доводити людей до сліз. Але це — частина проєкту», — ділиться Дмитро Шуров.

Нагадаємо, що підопічний Pianoбой на «Х-фактор»-8 Міша Панчишин став переможцем шоу 2017 року. Як і у всіх запрошених членів журі, у Дмитра Шурова є унікальна можливість провести вподобаного учасника у тренувальний табір, не враховуючи вердикти колег.

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