Atlas Weekend — 2019: Дмитро Шуров (Pianoбой) виступить на фестивалі 11 липня

Один із зіркових суддів проєкту «Х-фактор» на телеканалі СТБ Дмитро Шуров (Pianoбой) 11 липня виступить на фестивалі Atlas Weekend — 2019! Подробиці – в матеріалі.

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Цього року Pianoбой взяв невеликий концертний перепочинок у зв’язку з підготовкою альбому і пошуком нових музичних і емоційних фарб. Планувалося також пропустити Atlas Weekend, так як Дмитро Шуров виступав на фестивалі щороку. Але шанувальники артиста влаштували страйк, ділячись в Мережі фотографіями куплених квитків на фестиваль в надії побачити виступ співака. Підсумком стала програма PianoRAVE.

Угарний, несподіваний і самоіронічний сет з повністю переаранжірованних пісень відомих ліричних пісень Шурова. Прем’єра відбудеться 11 липня на West Stage о 19.00. Одягаємося яскраво, собою беремо психоделічне і шампанське настрій.

«Мені давно хотілося пограти з двома барабанщиками і задіяти жирні електронні електронні звуки в піснях. Але в наших турах по «сидячкам» і красивим драмтеатрам мені страшно робити справжній рознос, тому що може впасти старовинна люстра. Коли раптово помер Кіт Флінт, я зрозумів, що більше чекати не можна і вирішив створити PianoRAVE, який буде звучати тільки на фестивалях і в клубах. По суті, це окремий гурт, в якому беруть участь Cryptopunk, Dee Shu і Flund Grishna. У наших планах випуск альбому і всесвітній тур по дискотеках» — розповідає Дмитро.

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Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend – 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.

Джерело фото: соціальні мережі артиста

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