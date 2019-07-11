Atlas Weekend — 2019: Настя Каменських запам’ятає цей виступ назавжди

Суддя проекту «Х-фактор» Настя Каменських взяла участь в одному з найпопулярніших музичних подій цього літа – Atlas Weekend – 2019! Артистка поділилася з шанувальниками відео виступу і подякувала за неймовірну енергетику і любов. Детальніше – в матеріалі.

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У перший день ювілейного Atlas Weekend – 2019 зібралися найкращі виконавці українського шоу-бізнесу. Так, 9 липня, на дні, присвяченому українській музиці, виступила Настя Каменських. Артистка прикрасила вечір своїм виступом. Неймовірно тепло співачку зустріла аудиторія підспівуючи кожній композиції!

«Позавчора ми танцювали та співали так, що навіть телеглядачі відчули всю нашу енергію та любов. Дуже дякую вам! Це був неймовірний вечір, який я назавжди збережу у своєму серці!», – розчулилася артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Також, Настя поділилася відео виступу на головній сцені фестивалю. Шанувальники не залишилися в стороні, засипавши дівчину компліментами:

«Самый красивый голос, самая красивая внешность, самая лучшая Настя, обожаю тебя и твои песни», «Вот так надо петь в живую», «Весь альбом бомба!! Прям каждая песня хит! Приятно и слушать и смотреть. Спасибо за вашу работу, она приносит кайф людям», — коментували користувачі Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend – 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.

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