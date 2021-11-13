Exotic Pole Dance і Руслана: що було в четвертому випуску «Україна має талант»

13 листопада о 19:00 відбувся показ четвертого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували учасники з усього світу! Хто пройшов до наступного етапу? А хто отримав «так» від усіх суддів шоу?

У новому випуску легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи, за стіл журі сіла запрошена зіркова суддя ― українська співачка та переможниця «Євробачення» Руслана.

Першим на сцені проєкту виступив гурт ZAPAL ― колектив музикантів, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні. Хлопці з Чернівців та Коломиї запалили сцену легендарного шоу, саме тому ZAPAL пройшов до наступного етапу.

Євгеній Стеценко та Яна Мосейчук представили на сцені проєкту бальний танець. Дует із Києва одразу підкорив суддів та публіку своїм рівнем професіоналізму. «Мені реально було в кайф, коли ви танцювали! Я сам танцював на своєму місці! У мене були мурахи! Ви розкачали публіку, аудиторію, були дуже ритмічними і стильними! Звичайно, у вас 4 “так”!» ― сказав Женя Кот.

Микола Боровець із Рівного показав на всю країну неймовірне силове шоу.

Юнаку вдалося вразити суддів складними елементами у своєму номері, але не всі вони були виконані чисто. «Ви показали зовсім трішки вражаючих трюків, однак багато експериментів у вас не вдалося. Елементів у вашому номері було не так багато, і хотілося б, аби всі вони відскакували від зубів. Я не готовий дозволити собі закрити очі на ваші помилки. У вас два “так”, два “ні”, тому ви не проходите в наступний етап шоу», ― наголосив Сергій Притула.

Андрій Бондаренко з Києва прийшов показати на сцені шоу еквілібр. Тривалий час хлопець працював у Cirque du Soleil. «Це фантастично, коли ти вкладаєш всього себе! Дивлячись на тебе, я з гордістю можу сказати: Україна має талант! Мені приємно, що в нас є такі люди! У вас чотири “так”!» ― сказала Руслана Лижичко.

А от Анна Рей ― співачка з Лос-Анджелесу ― не змогла вразити суддів своїм співом. Дівчина отримала три червоні кнопки. «Якщо ти хочеш співати, то недостатньо просто хотіти. Особливо, якщо виходиш на сцену, а особливо, якщо виходиш на сцену такого шоу! Далі ви не проходите», ― відповіла Руслана.

Танцювальний гурт з Тернополя Feel it був одним із найчисельніших колективів проєкту. Він налічує 28 дітей! Незважаючи на хорошу техніку, вони отримали три «так» і одне «ні». «Ви не стрибнули вище своєї голови, мені чогось не вистачило у вашому виступі. Тому я не можу вам сказати “так”, навіть, якщо ви з Тернополя», ― прокоментував виступ Сергій Притула.

Повітряна гімнастка з Дніпра Ніколь Тараненко зворушила своїм виступом усіх глядачів. «Ви ― серйозна, професійна артистка! Ви робили неймовірно важкі трюки, не всі дорослі можуть таке робити!» ― сказав Женя Кот і пропустив дівчину в наступний етап шоу.

Диджейка на лазерній арфі NovaЯ теж підкорила зал своєю енергетикою і професійністю. Окрім гри на суперсучасному інструменті, NovaЯ заспівала власну пісню. «Це однозначно “так”! Технологічно, технічно, складно і так неймовірно! У вас 4 “так”!» ― сказала Руслана.

Одеситка Єлизавета Алексєєва виконувала на сцені шоу гімнастичні елементи з м’ячем. Дівчина порушила важливу тему забруднення довкілля, однак її техніка не вразила суддів. «Усе було скомкано, неохайно, я не бачив вас і особистість на сцені. У вас було багато помилок, тому ви не проходите далі», ― наголосив Женя Кот.

Брати-барабанщики з Дніпра Даниїл та Ілля Варфоломєєви виконали на сцені легендарного шоу попурі з популярних сучасних пісень. «У вас живе неймовірна сила! У мене були справжні мурахи після вашого виступу! Потужно, сильно, ви ― справжні молодці! У вас 4 “так”!» ― прокоментувала виступ учасників Ксенія Мішина.

Репер із Кременчука Роман Карвацький зміг розчулити суддів своїм виконанням.

«Реп передбачає крик душі. Ти мене зачепив. Твоя сповідь була чеснішою багатьох українських популярних пісень. Звичайно, що я кажу тобі “так”!» ― сказала Руслана і пропустила учасника в наступний етап шоу.

Співачка з Ужгорода Галина Гаврилко виконала оперну партію на сцені проєкту. У минулому вона була солісткою дуету «Барселона». «Це не був найкращий вокал на цій сцені, і вокал був не чистим», ― сказав Женя Кот.

Світлана Юрчак вийшла на сцену останньою в 4 випуску шоу. Дівчина продемонструвала екзотичний полданс в епатажному костюмі. «Часто сцена вимагає цього епатажу. За якусь мить я перестала зауважувати, що це стереотип, до якого ми всі звикли. Це мистецтво настільки вже однобоко сприймається чоловіками. Я би хотіла, щоб вони в цьому були вільними, як ти! У тебе три “так”!» ― прокоментувала виступ дівчини Руслана Лижичко.

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