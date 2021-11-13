13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Євгенія Стеценка та Яни Мосейчук просто зараз!

Євгеній Стеценко та Яна Мосейчук представили на сцені проєкту бальний танець. Дует із Києва одразу підкорив суддів та публіку своїм рівнем професіоналізму. «Мені реально було в кайф, коли ви танцювали! Я сам танцював на своєму місці! У мене були мурахи! Ви розкачали публіку, аудиторію, були дуже ритмічними і стильними! Звичайно, у вас 4 “так”!» ― сказав Женя Кот.

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