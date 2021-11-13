13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Евгения Стеценко и Яны Мосейчук прямо сейчас!

Евгений Стеценко и Яна Мосейчук представили на сцене проекта бальный танец. Дуэт из Киева сразу покорил судей и публику своим уровнем профессионализма. «Мне реально было в кайф, когда вы танцевали! Я сам танцевал на своем месте! У меня были мурашки! Вы раскачали публику, аудиторию, были очень ритмичными и стильными! Конечно, у вас 4 «да»!» ― сказал Женя Кот.

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