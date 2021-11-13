13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Романа Карвацького просто зараз!

Репер із Кременчука Роман Карвацький зміг розчулити суддів своїм виконанням.

«Реп передбачає крик душі. Ти мене зачепив. Твоя сповідь була чеснішою багатьох українських популярних пісень. Звичайно, що я кажу тобі “так”!» ― сказала Руслана.

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