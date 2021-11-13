13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Романа Карвацкого прямо сейчас!

Рэпер из Кременчуга Роман Карвацкий смог растрогать судей своим исполнением.

«Рэп предполагает крик души. Ты меня тронул. Твоя исповедь была честнее многих украинских популярных песен. Конечно, я говорю тебе “да”!» ― сказала Руслана.

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