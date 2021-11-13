13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер NovaЯ просто зараз!

Диджейка на лазерній арфі NovaЯ підкорила зал своєю енергетикою і професійністю. Окрім гри на суперсучасному інструменті, NovaЯ заспівала власну пісню. «Це однозначно “так”! Технологічно, технічно, складно і так неймовірно! У вас 4 “так”!» ― сказала Руслана.

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