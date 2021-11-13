13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер ZAPAL просто зараз!

Гурт ZAPAL ― колектив музикантів, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні. Хлопці з Чернівців і Коломиї просто запалили сцену легендарного шоу!

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