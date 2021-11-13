Exotic Pole Dance и Руслана: что было в четвертом выпуске «Україна має талант»

13 ноября в 19:00 состоялся показ четвертого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и навыками удивляли участники со всего мира! Кто прошёл в следующий этап? А кто получил «да» от всех судей шоу?

В новом выпуске легендарного талант-шоу, вернувшегося в эфир СТБ после пятилетней паузы, за стол жюри села приглашенная звездная судья ― украинская певица и победительница «Евровидения» Руслана.

Первой на сцене проекта выступила группа ZAPAL ― коллектив музыкантов, играющих на цимбалах, гитаре и кахоне. Парни из Черновцов и Коломыи зажгли сцену легендарного шоу, поэтому ZAPAL прошел в следующий этап.

Евгений Стеценко и Яна Мосейчук представили на сцене проекта бальный танец. Дуэт из Киева сразу покорил судей и публику своим уровнем профессионализма. «Мне реально было в кайф, когда вы танцевали! Я сам плясал на своем месте! У меня были мурашки! Вы раскачали публику, аудиторию, были очень ритмичными и стильными! Конечно, у вас 4 “да”!» ― сказал Женя Кот.

Николай Боровец из Ровно показал на всю страну поразительное силовое шоу.

Юноше удалось удивить судей сложными элементами в своем номере, но не все они были исполнены чисто. «Вы показали совсем немного поразительных трюков, однако много экспериментов у вас не удалось. Элементов в вашем номере было не так много, и хотелось бы, чтобы все они отскакивали от зубов. Я не готов позволить себе закрыть глаза на ваши ошибки. У вас два “да”, два “нет”, поэтому вы не проходите в следующий этап шоу», ― подчеркнул Сергей Притула.

Андрей Бондаренко из Киева пришел показать на сцене шоу эквилибр. Долгое время юноша работал в Cirque du Soleil. «Это фантастически, когда ты вкладываешь всего себя! Глядя на тебя, я с гордостью могу сказать: у Украины есть талант! Мне приятно, что у нас есть такие люди! У вас четыре “да”!» ― сказала Руслана Лыжичко.

А вот Анна Рэй ― певица из Лос-Анджелеса ― не смогла поразить судей своим пением. Девушка получила три красные кнопки. «Если ты хочешь петь, недостаточно просто хотеть. Особенно, если выходишь на сцену, а особенно, если выходишь на сцену такого шоу! Дальше вы не проходите», ― ответила Руслана.

Танцевальный коллектив из Тернополя Feel it был одним из самых многочисленных на проекте. Он насчитывает 28 детей! Несмотря на хорошую технику, они получили три «да» и одно «нет». «Вы не прыгнули выше своей головы, мне чего-то не хватило в вашем выступлении. Поэтому я не могу вам сказать “да”, даже если вы из Тернополя», ― прокомментировал выступление Сергей Притула.

Воздушная гимнастка из Днепра Николь Тараненко тронула своим выступлением всех зрителей. «Вы ― серьезная, профессиональная артистка! Вы делали невероятно тяжелые трюки, не все взрослые могут это делать!» ― сказал Женя Кот и пропустил девушку в следующий этап шоу.

Диджейка на лазерной арфе NovaЯ тоже покорила зал своей энергетикой и профессионализмом. Кроме игры на суперсовременном инструменте, NovaЯ спела собственную песню. «Это однозначно “да”! Технологически, технически, сложно и так невероятно! У вас 4 “да”!» ― сказала Руслана.

Одесситка Елизавета Алексеева исполняла на сцене шоу гимнастические элементы с мячом. Девушка подняла важную тему загрязнения окружающей среды, однако ее техника не впечатлила судей. «Все было скомкано, неряшливо, я не видел вас и личность на сцене. У вас было много ошибок, поэтому вы не проходите дальше», ― отметил Женя Кот.

Братья-барабанщики из Днепра Даниил и Илья Варфоломеевы исполнили на сцене легендарного шоу попурри из популярных современных песен. «В вас живет невероятная сила! У меня были настоящие мурашки после вашего выступления! Мощно, сильно, вы ― настоящие молодцы! У вас 4 “да”!» ― прокомментировала выступление участников Ксения Мишина.

Рэпер из Кременчуга Роман Карвацкий смог растрогать судей своим исполнением.

«Рэп предполагает крик души. Ты меня тронул. Твоя исповедь была честнее многих украинских популярных песен. Конечно, я говорю тебе “да”!» ― сказала Руслана и пропустила участника в следующий этап шоу.

Певица из Ужгорода Галина Гаврилко исполнила оперную партию на сцене проекта. В прошлом она была солисткой дуэта «Барселона». «Это не был лучший вокал на этой сцене, и вокал был не чистым», ― сказал Женя Кот.

Светлана Юрчак вышла на сцену последней в 4 выпуске шоу. Девушка продемонстрировала экзотический полданс в эпатажном костюме. «Часто сцена требует этого эпатажа. Через мгновение я перестала замечать, что это стереотип, к которому мы все привыкли. Это искусство настолько однобоко воспринимается мужчинами. Я бы хотела, чтобы они в этом были свободными, как ты! У тебя три “да”!» ― прокомментировала выступление девушки Руслана Лыжичко.

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