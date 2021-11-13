13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Даниила и Ильи Варфоломеевых прямо сейчас!

Братья-барабанщики из Днепра Даниил и Илья Варфоломеевы исполнили на сцене легендарного шоу попурри из популярных современных песен. «В вас живет невероятная сила! У меня были настоящие мурашки после вашего выступления! Мощно, сильно, вы ― настоящие молодцы! У вас 4 «да»!» ― прокомментировала выступление участников Ксения Мишина.

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