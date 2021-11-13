13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Даниїла та Іллі Варфоломєєвих просто зараз!

Брати-барабанщики з Дніпра Даниїл та Ілля Варфоломєєви виконали на сцені легендарного шоу попурі з популярних сучасних пісень. «У вас живе неймовірна сила! У мене були справжні мурахи після вашого виступу! Потужно, сильно, ви ― справжні молодці! У вас 4 “так”!» ― прокоментувала виступ учасників Ксенія Мішина.

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