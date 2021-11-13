13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Feel it прямо сейчас!

Танцевальная группа из Тернополя Feel it была одним из самых многочисленных коллективов проекта. Он насчитывает 28 детей! Несмотря на хорошую технику, они получили три «да» и одно «нет». «Вы не прыгнули выше своей головы, мне чего-то не хватило в вашем выступлении. Поэтому я не могу вам сказать «да», даже если вы из Тернополя», ― прокомментировал выступление Сергей Притула.

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