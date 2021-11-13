13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Feel it просто зараз!

Танцювальний гурт з Тернополя Feel it був одним із найчисельніших колективів проєкту. Він налічує 28 дітей! Незважаючи на хорошу техніку, вони отримали три «так» і одне «ні». «Ви не стрибнули вище своєї голови, мені чогось не вистачило у вашому виступі. Тому я не можу вам сказати “так”, навіть, якщо ви з Тернополя», ― прокоментував виступ Сергій Притула.

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