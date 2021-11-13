13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Николь Тараненко прямо сейчас!

Воздушная гимнастка из Днепра Николь Тараненко тронула своим выступлением всех зрителей. «Вы ― серьезная, профессиональная артистка! Вы делали невероятно тяжелые трюки, не все взрослые могут это делать!» ― сказал Женя Кот.

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