13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ніколь Тараненко просто зараз!

Повітряна гімнастка з Дніпра Ніколь Тараненко зворушила своїм виступом усіх глядачів. «Ви ― серйозна, професійна артистка! Ви робили неймовірно важкі трюки, не всі дорослі можуть таке робити!» ― сказав Женя Кот.

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