Светлана Юрчак ― экзотический полданс на «Україна має талант»-2021
13.11.2021
13 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Светланы Юрчак прямо сейчас!
Светлана Юрчак продемонстрировала экзотический полданс в эпатажном костюме. «Часто сцена требует этого эпатажа. Через мгновение я перестала замечать, что это стереотип, к которому мы все привыкли. Это искусство столь уж однобоко воспринимается мужчинами. Я бы хотела, чтобы они в этом были свободны, как ты! У тебя три «да»!» ― прокомментировала выступление девушки Руслана Лыжичко.
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