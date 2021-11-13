Світлана Юрчак — екзотичний полданс на «Україна має талант»-2021
13.11.2021
13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Світлани Юрчак просто зараз!
Світлана Юрчак продемонструвала екзотичний полданс в епатажному костюмі. «Часто сцена вимагає цього епатажу. За якусь мить я перестала зауважувати, що це стереотип, до якого ми всі звикли. Це мистецтво настільки вже однобоко сприймається чоловіками. Я би хотіла, щоб вони в цьому були вільними, як ти! У тебе три “так”!» ― прокоментувала виступ дівчини Руслана Лижичко.
Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=