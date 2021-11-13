13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Світлани Юрчак просто зараз!

Світлана Юрчак продемонструвала екзотичний полданс в епатажному костюмі. «Часто сцена вимагає цього епатажу. За якусь мить я перестала зауважувати, що це стереотип, до якого ми всі звикли. Це мистецтво настільки вже однобоко сприймається чоловіками. Я би хотіла, щоб вони в цьому були вільними, як ти! У тебе три “так”!» ― прокоментувала виступ дівчини Руслана Лижичко.

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.