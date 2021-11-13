13 ноября состоялся показ четвертого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 13.11.2021.

Группа ZAPAL ― музыканты, играющие на цимбалах, гитаре и кахоне. Парни из Черновцов и Коломыи просто зажгли сцену легендарного шоу! Евгений Стеценко и Яна Мосейчук представили на сцене проекта бальный танец. Дуэт из Киева сразу покорил судей и публику своим уровнем профессионализма. Андрей Бондаренко из Киева поразил зрителей шоу эквилибром. Долгое время юноша работал в Cirque du Soleil! Feel it ― танцевальный коллектив из Тернополя. Он насчитывает 28 детей! Несмотря на хорошую технику, коллектив получил три «да» и одно «нет» от Сергея Притулы. Николь Тараненко ― воздушная гимнастка из Днепра. Она тронула своим выступлением всех зрителей. NovaЯ ― диджейка на лазерной арфе. Она покорила зал своей энергетикой и профессионализмом, а также спела собственную песню. Даниил и Илья Варфоломеевы ― братья-барабанщики из Днепра, которые исполнили на сцене легендарного шоу попурри из популярных современных песен. Роман Карвацкий ― рэпер из Кременчуга, который смог умилить судей своим исполнением. Светлана Юрчак ― исполнительница экзотического полданса из Запорожья. Девушка покорила судей необычным выступлением в эпатажном костюме.

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