«Україна має талант»: список прошедших участников от 13.11.2021
13.11.2021
13 ноября состоялся показ четвертого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 13.11.2021.
- Группа ZAPAL ― музыканты, играющие на цимбалах, гитаре и кахоне. Парни из Черновцов и Коломыи просто зажгли сцену легендарного шоу!
- Евгений Стеценко и Яна Мосейчук представили на сцене проекта бальный танец. Дуэт из Киева сразу покорил судей и публику своим уровнем профессионализма.
- Андрей Бондаренко из Киева поразил зрителей шоу эквилибром. Долгое время юноша работал в Cirque du Soleil!
- Feel it ― танцевальный коллектив из Тернополя. Он насчитывает 28 детей! Несмотря на хорошую технику, коллектив получил три «да» и одно «нет» от Сергея Притулы.
- Николь Тараненко ― воздушная гимнастка из Днепра. Она тронула своим выступлением всех зрителей.
- NovaЯ ― диджейка на лазерной арфе. Она покорила зал своей энергетикой и профессионализмом, а также спела собственную песню.
- Даниил и Илья Варфоломеевы ― братья-барабанщики из Днепра, которые исполнили на сцене легендарного шоу попурри из популярных современных песен.
- Роман Карвацкий ― рэпер из Кременчуга, который смог умилить судей своим исполнением.
- Светлана Юрчак ― исполнительница экзотического полданса из Запорожья. Девушка покорила судей необычным выступлением в эпатажном костюме.
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