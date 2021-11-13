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«Україна має талант»: список прошедших участников от 13.11.2021

13.11.2021

13 ноября состоялся показ четвертого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 13.11.2021.

  1. Группа ZAPAL ― музыканты, играющие на цимбалах, гитаре и кахоне. Парни из Черновцов и Коломыи просто зажгли сцену легендарного шоу!
  2. Евгений Стеценко и Яна Мосейчук представили на сцене проекта бальный танец. Дуэт из Киева сразу покорил судей и публику своим уровнем профессионализма.
  3. Андрей Бондаренко из Киева поразил зрителей шоу эквилибром. Долгое время юноша работал в Cirque du Soleil! 
  4. Feel it ― танцевальный коллектив из Тернополя. Он насчитывает 28 детей! Несмотря на хорошую технику, коллектив получил три «да» и одно «нет» от Сергея Притулы.
  5. Николь Тараненко ― воздушная гимнастка из Днепра. Она тронула своим выступлением всех зрителей. 
  6. NovaЯ ― диджейка на лазерной арфе. Она покорила зал своей энергетикой и профессионализмом, а также спела собственную песню.
  7. Даниил и Илья Варфоломеевы ―  братья-барабанщики из Днепра, которые исполнили на сцене легендарного шоу попурри из популярных современных песен. 
  8. Роман Карвацкий ― рэпер из Кременчуга, который смог умилить судей своим исполнением.
  9. Светлана Юрчак ― исполнительница экзотического полданса из Запорожья. Девушка покорила судей необычным выступлением  в эпатажном костюме. 

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