13 листопада відбувся показ четвертого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, що пройшли далі, від 13.11.2021.

Гурт ZAPAL ― музиканти, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні. Хлопці з Чернівців та Коломиї просто запалили сцену легендарного шоу! Євген Стеценко та Яна Мосейчук представили на сцені проєкту бальний танець. Дует із Києва одразу підкорив суддів та публіку своїм рівнем професіоналізму. Андрій Бондаренко з Києва прийшов показати на сцені шоу еквілібр. Тривалий час юнак працював у Cirque du Soleil! Feel it ― танцювальний колектив з Тернополя. Він налічує 28 дітей! Незважаючи на хорошу техніку, вони отримали три «так» і одне «ні» від Сергія Притули. Ніколь Тараненко ― повітряна гімнастка з Дніпра, що зворушила своїм виступом усіх глядачів. NovaЯ ― диджейка на лазерній арфі. Вона підкорила зал своєю енергетикою та професіоналізмом, а також заспівала власну пісню. Даниїл та Ілля Варфоломєєви ― брати-барабанщики з Дніпра, що виконали на сцені легендарного шоу попурі з найпопулярніших сучасних пісень. Роман Карвацький ― репер із Кременчука, що зміг зворушити суддів своїм виконанням.

9. Світлана Юрчак ― виконавиця екзотичного полдансу із Запоріжжя. Дівчина підкорила суддів незвичайним виступом в епатажному костюмі.

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