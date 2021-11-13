13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Андрія Бондаренка просто зараз!

Андрій Бондаренко з Києва прийшов показати на сцені шоу еквілібр. Тривалий час хлопець працював у Cirque du Soleil. «Це фантастично, коли ти вкладаєш всього себе! Дивлячись на тебе, я з гордістю можу сказати: Україна має талант! Мені приємно, що в нас є такі люди! У вас чотири “так”!» ― сказала Руслана Лижичко.

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