В эту субботу, 30 октября, в эфире СТБ выйдет 2 выпуск легендарного шоу «Україна має талант»! На проект придет 36-летний Виталий Дураков из Херсона, который 14 лет назад потерял зрение вследствие аварии на работе.

Україна має талант 2021 1 выпуск — смотреть онлайн новый сезон

Video: «Україна має талант»: слепой барабанщик растрогает Сергея Притулу до слез Во 2 выпуске Україна має талант 2021 придет 36-летний Виталий Дураков из Херсона, который 14 лет назад потерял зрение. Слепой барабанщик доведет Сергея Притулу до слез во 2 выпуске Україна має талант от 30.10.2021

Виталий – мультиинструменталист. На сцене судьям он сыграет на барабанах произведение под названием «Твоя война». Музыку для своей авторской песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару:

«Слово “война” я использую как метафору. Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в похожем положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями».

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Виталий потерял зрение в 2007 году. Тогда он работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла от взрыва травмировали его глаза, вследствие чего мужчина ослеп:

«Моя реакция на первой перевязке: помню, мне говорят: “Откройте глаза”, ― а я не могу этого сделать. Мне их открывает медсестра, а ничего не меняется. Кресло тогда ушло из-под меня…»

Тогда он нашел спасение в музыке. Виталий начал учиться играть на барабанах. Он также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео. Его примером никогда не сдаваться стал барабанщик группы Def Lepard, который потерял руку, но не сдался и продолжил играть.

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Уже 9 лет Виталий в браке. У пары родилась замечательная дочка. К сожалению, ни супругу, ни ребенка мужчина не видел. Но верит, что обязательно увидит, ведь медицина не стоит на месте и врачи найдут способ вылечить его травму.

И меньше всего Виталий хочет, чтобы его жалели. На проект он решился прийти, чтобы доказать, что ограничения лишь у человека в голове и возможно все:

«Жалость к себе или со стороны разрушает. Не надо жалеть. В какой бы ты ни был ситуации – не сдавайся».

Смотрите его выступление на «Україна має талант» уже 30 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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