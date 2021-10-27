Цієї суботи, 30 жовтня, в ефірі СТБ вийде 2 випуск легендарного шоу «Україна має талант»! На проєкт прийде 36-річний Віталій Дураков з Херсона, який 14 років тому втратив зір унаслідок аварії на роботі.

Україна має талант 2021 1 випуск – дивитись онлайн новий сезон

Video: «Україна має талант»: сліпий барабанщик розчулить Сергія Притулу до сліз У 2 випуску Україна має талант 2021 прийде 36-річний Віталій Дураков із Херсона, який 14 років тому втратив зір. Сліпий барабанщик доведе Сергія Притулу до сліз у 2 випуску Україна має талант від 30.10.2021

Віталій – мультиінструменталіст. На сцені суддям він зіграє на барабанах твір під назвою «Твоя війна». Музику для своєї авторської пісні він написав сам і для виступу на проєкті також записав удома аранжування, використовуючи гітару та бас-гітару:

«Слово “война” я использую как метафору. Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в похожем положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями».

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Віталій втратив зір у 2007 році. Тоді він працював зварювальником на заводі, де і стався нещасний випадок – вибух бака. Скло від вибуху травмувало його очі, внаслідок чого чоловік осліп:

«Моя реакция на первой перевязке: помню, мне говорят: “Откройте глаза”, ― а я не могу этого сделать. Мне их открывает медсестра, а ничего не меняется. Кресло тогда ушло из-под меня…»

Тоді він знайшов порятунок у музиці. Віталій почав учитися грати на барабанах. Він також освоїв роботу за комп’ютером, звукозапис і простий монтаж відео. Його прикладом ніколи не здаватися став барабанщик гурту Def Lepard, який втратив руку, але не здався і продовжив грати.

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Уже 9 років Віталій одружений. У пари народилася чудова донька. На жаль, ні дружини, ні дитини чоловік не бачив. Але вірить, що обов’язково побачить, адже медицина не стоїть на місці і лікарі знайдуть спосіб вилікувати його травму.

І найменше Віталій хоче, щоб його жаліли. На проєкт наважився прийти, щоб довести, що обмеження лише в людини в голові і що можливо все:

«Жалость к себе или со стороны разрушает. Не надо жалеть. В какой бы ты ни был ситуации – не сдавайся».

Дивіться його виступ на «Україна має талант» уже 30 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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