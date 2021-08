Сьогодні, 12 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у незалежної бабусі Інни. Вона впевнена, що вихованням дітей повинні займатися тільки батьки, тому зі своєю 5-річною онучкою зустрічається нечасто. Та чи погодяться з таким підходом конкурентки?

52-річна Інна називає себе творчою і позитивною бабусею. Вона виростила дочку Владиславу і просто обожнює свою онуку Моніку, якій скоро виповниться п’ять років. Інна вважає себе сучасною бабусею-модницею, яка не стоїть на місці, а постійно розвивається. Та чи вистачає їй часу на те, щоб проводити його з онукою? У цьому розбиралася сувора інспекція бабусь.

Інна зустріла суперниць у гарному настрої, але з невеликим хвилюванням, яке передалося учасницям. Героїня відразу ж розповіла про свої захоплення. Як виявилося, кілька років тому незалежна бабуся покинула серйозну роботу в банку і вирішила почати жити собі на втіху: вона шиє сукні, малює, вишиває і робить усе, що їй подобається. Інна зізналася, що через велику зайнятість нечасто бачиться з онукою. Це відбувається тільки тоді, коли і Моніка, і сама бабуся цього хочуть. Ба більше, господиня зізналася, що не дозволяє дівчинці спати з собою, адже для неї особистий комфорт дуже важливий. Однак із такою думкою конкурентки категорично не згодні. Вони вважають, що доросла жінка в першу чергу повинна думати про комфорт дітей, а потім уже про себе.

Щоб запевнити учасниць, що, незважаючи на рідкісні зустрічі, у неї зберігся тісний зв’язок з онукою, Інна познайомила їх з Монікою. Дівчинка сподобалася бабусям, проте їм здалося, що дитина не надто рада зустрічі з Інною. На їхню думку, дівчинка поводилася з бабусею трохи відсторонено. Щоб розібратися в цьому питанні, суперниці хотіли поспілкуватися з Монікою без Інни, проте незалежна бабуся не залишила їх наодинці, оскільки вважає, що її онучка відчуватиме дискомфорт. Такий учинок не сподобався учасницям.

Внести ясність наважилася дочка Інни, Владислава, яка саме прийшла до мами в гості. Дівчина розповіла, що раніше Інна практично кожен день проводила з нею і з Монікою, допомагала по господарству і гралася з малечею. Проте одного дня перестала приїжджати. Владислава не знає, що стало причиною такої поведінки її мами, адже в них не було сварок. Однак сама Інна зізналася, що в якийсь момент зрозуміла, що дочка ставиться до неї по-споживацьки і зовсім не цікавиться її планами на життя.

Чому Інна боїться залишатися з онукою наодинці? А також які поради вона почула від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 16 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

